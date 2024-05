Gewehrschützin Janßen gewinnt Weltcup in Baku

Anna Janßen unterstreicht immer mehr ihre Favoritenrolle für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Die eigentliche Luftgewehrschützin siegt nun auch mit dem Sportgewehr im Dreistellungskampf.

Anna Janßen aus Freising hat beim Weltcup der Sportschützen in Baku den Kleinkaliber-Dreistellungskampf mit dem Sportgewehr gewonnen. Die 22-Jährige verbuchte somit ihren bereits vierten Weltcupsieg und unterstrich ihre Favoritenrolle für die Olympischen Sommerspiele in Paris.

Den Grundstein für ihren Sieg legte Janßen gleich zu Beginn des Finals. "Kniend war im Finale überragend und hat mir richtig viel Sicherheit gegeben, darauf konnte ich aufbauen", sagte Janßen und vergrößerte in der Liegend-Position ihren Vorsprung. So konnte sie im Stehend-Anschlag den Sieg vor der Schweizerin Nina Christen sichern. Dritte wurde die Chinesin Jiayu Han.

"Grundsätzlich bin ich froh, dass es im Kleinkaliber so läuft, auch wenn ich in diesem Jahr bisher den Fokus nicht daraufgelegt habe. Es kann sich sehen lassen, und Weltcup-Gold hört sich immer sehr schön und sehr gut an", sagte Janßen, die vor allem auch im Luftgewehr zur absoluten Weltklasse gehört.

(dpa)