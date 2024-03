Bis zu 20 Zentimeter: Ab heute Abend schneit es wieder in Bayern

Der Winter in Bayern ist noch nicht vorbei – ab Dienstagabend erwartet der Deutsche Wetterdienst wieder Schnee. In Staulagen sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee möglich.

Es wird wieder weiß in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung der Stufe zwei von vier vor Schneefall ab Dienstagabend um 18 Uhr herausgegeben. Bis Donnerstag um 0 Uhr sollen oberhalb von 600 Metern bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen, in Staulagen sind bis zu 40 Zentimeter möglich. Verbreitet wird es auch glatt. Der DWD rät, das Verhalten im Straßenverkehr wegen Schnee, Glätte und möglichen Sichtberhinderungen anzupassen. Zudem sollten Autofahrer Verzögerungen und Behinderungen einplanen sowie unnötige Fahrten vermeiden. Diese Landkreise in Bayern sind von der Warnung betroffen:

Oberallgäu

Ostallgäu

Garmisch-Partenkirchen

Weilheim-Schongau

Bad Tölz-Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

In weiteren Landkreisen im Süden Bayerns gilt die Warnstufe eins. Dort erwartet der DWD bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und Glätte.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 0°C, nachmittags 5°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern: Schnee bis Donnerstag

Am Mittwoch wird es in Schwaben und Oberbayern nass. Im Allgäu und im Oberland fällt Schnee, sonst Regen. In Franken und der Oberpfalz ist es zwar meist bewölkt, aber es bleibt trocken. In Südbayern wird es bei null bis drei Grad kalt, in Unterfranken und Niederbayern steigt die Temperatur auf bis zu elf Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag fällt in den Alpen weiterhin Schnee. Tagsüber ist es anfangs meist bewölkt, örtlich kann es auch etwas regnen. Später lockert es vermehrt auf. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und 13 Grad.

Der Freitag beginnt insbesondere in Schwaben und Teilen Oberbayerns gebietsweise mit Nebel. Sonst scheint oft die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen sieben Grad am Fichtelgebirge und 13 Grad in Mainfranken.

Pollensaison in Bayern hat bereits begonnen: Aktuelle Lage

Die Pollensaison hat bereits begonnen. Die Belastung durch Erle ist in ganz Bayern laut dem DWD-Pollenflug-Gefahrenindex aktuell "gering bis mittel". In einigen Regionen gibt es auch eine geringe Belastung durch Hasel.

Die Pollenkonzentration steht in einem engen Zusammenhang mit der Intensität der von den Pollen verursachten allergischen Reaktionen. Damit lässt sich aus dem Pollenflug direkt die Belastung des Pollenallergikers ableiten. Laut dem DWD leiden mehr als 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland an einer Pollenallergie, und die Tendenz ist weiter zunehmend. Bei einer Allergie treten Symptome wie Fließschnupfen, Bindehautentzündung bis hin zu Asthma auf. Oftmals kommen zu einer Pollenallergie Kreuzreaktionen mit Nahrungsmitteln.