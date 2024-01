Hausbesitzer verjagt Einbrecher: zwei Männer festgenommen

Ein Hausbesitzer hat in der Silvesternacht im schwäbischen Memmingen zwei Einbrecher angebrüllt und sie dadurch offenbar in die Flucht geschlagen.

Die beiden Männer, 32-jährige Zwillingsbrüder, seien zu Fuß geflüchtet und von alarmierten Polizisten in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Nach Polizeiangaben hatten sie einen Laptop dabei, den sie offenbar gestohlen hatten. Die mutmaßlichen Einbrecher sollen am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Hausbesitzer war durch die Geräusche der Einbrecher geweckt worden.

(dpa)