Sonniger Start in den Mai: Temperaturen bis 29 Grad Celsius

Am Maifeiertag dürfte es viele Menschen im Freistaat nach draußen ziehen: Die Temperaturen werden voraussichtlich auf bis zu 29 Grad ansteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte.

Dazu scheint die Sonne.

Schon am Dienstag soll sich bei wenig Wolken hauptsächlich die Sonne zeigen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 29 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Am Maifeiertag bleibt das Wetter zunächst ähnlich: Viel Sonne und Höchstwerte von 23 bis 29 Grad sorgen für einen sommerlichen Feiertag. Am wärmsten wird es wohl in Mainfranken. Nachmittags können von Südwesten her mehr Wolken in den Freistaat ziehen. An den Alpen sind dann auch vereinzelte Schauer und Gewitter möglich.

Donnerstags ziehen wiederum Wolken von Südwesten nach Bayern. Gebietsweise kann es deswegen zu schauerartigem Regen kommen. Die Höchsttemperaturen sinken leicht auf 18 bis 25 Grad an Main und Donau.

(dpa)