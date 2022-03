Sozialprojekt

Der "Dachsbau" bietet Eltern schwerstkranker Kinder eine Auszeit

Plus Der Verein „Dachskinder“ kämpft für Kurzzeitpflegeplätze für Familien mit pflegebedürftigen Kindern. Ein neues Projekt in Augsburg wird nun vom Bezirk Schwaben und der Kartei der Not unterstützt.

Von Daniela Hungbaur

Helenas Herz muss schon seit Beginn ihres Lebens viel aushalten, ihr Herzschlag war von Geburt an viel zu schnell, erzählt ihr Vater. Etwa zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin wurde ein Kaiserschnitt nötig, da ihre Herztöne kaum noch zu hören gewesen seien. Ein Frühchen also. Doch erst nach einiger Zeit sei klar gewesen, dass die Kleine an einem seltenen Gendefekt leidet, der zu massiven Herzrhythmusstörungen führt. Als wäre dies nicht schon schwer genug, diagnostizierten die Ärzte auch noch einen Gehirnschaden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

