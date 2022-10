Sozialprojekt

Eltern schwerstkranker Kinder sollen im "Dachsbau" Hilfe bekommen

Ein behindertes Kind braucht eine besondere medizinische und pädagogische Betreuung. Im „Dachsbau“ in Augsburg soll dies gewährleistet sein, damit die Eltern sich mal ein paar Tage erholen können.

Immer mehr Familien müssen ihr mehrfach behindertes Kind daheim pflegen. Kurzzeitpflegeplätze fehlen. Jetzt soll der „Dachsbau" in Augsburg entstehen. Unser Leserhilfswerk fördert ihn.

Von Daniela Hungbaur

Die Lage spitzt sich immer weiter zu: „Gibt es ohnehin schon viel zu wenige Kurzzeitpflegeplätze für schwerstkranke und behinderte Kinder und Jugendliche, die zu Hause betreut werden, wurden die wenigen jetzt sogar noch weiter abgebaut“, sagt Angela Jerabeck. „Jetzt sind es nur noch neun in ganz Schwaben.“ Dabei wachse der Bedarf immer mehr, erklärt die Vorsitzende des Vereins „Dachskinder“, der sich um die Bedürfnisse von Familien mit chronisch schwer kranken und mehrfach behinderten Kindern kümmert. „Im Schnitt kommen zwei bis drei neue Familien im Monat zu uns, die dringend eine Entlastungshilfe brauchen.“ Um endlich mehr Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen, soll nun der „Dachsbau“ entstehen, ein Neubau in unmittelbarer Nähe der Kinder- und Jugendklinik des Josefinums in Augsburg, deren Trägerin die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg ist. Der Bauantrag sei eingereicht worden.

