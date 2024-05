"Blaukraut bleibt Blaukraut": Initiative für Dialektpflege

Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der Bund Bairische Sprache machen sich für den Erhalt der Dialekte stark und kündigen eine "bahnbrechende Initiative" an.

Mit zahlreichen Projekten engagieren sich der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der Bund Bairische Sprache bereits für den Erhalt der Dialekte. Am Montag (10.30 Uhr) stellen die beiden Vereine in Landshut ihr neues Heft "Blaukraut bleibt Blaukraut. Altbayerisches Hochdeutsch für Anfänger und Fortgeschrittene" vor. Zudem kündigten sie eine "bahnbrechende Initiative" für die Dialektpflege in Bayern an.

Die Vereine wollen darüber aufklären, dass sich nicht nur Mundarten voneinander unterscheiden, sondern dass auch die Hochsprache nicht einheitlich sei. Vielmehr gebe es auch innerhalb der Hochsprache Vielfalt die Aussprache und den Wortschaft betreffend. Anders als bei den Dialekten seien alle Varianten der Hochsprache allgemein verständlich und hätten eine genormte Rechtschreibung, hieß es in einer Mitteilung.

Der Bund Bairische Sprache setzt sich insbesondere für die Förderung des Bairischen und der Süddeutschen Hochsprache sowie der Heimatkunde und Heimatpflege ein. Sitz ist in Konzell in Niederbayern. Der Verein verleiht alljährlich die Bairische Sprachwurzel an einen Prominenten, der auch in der Öffentlichkeit an seinem Dialekt festhält. Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege will Bewusstsein für die kulturellen Vermächtnisse schaffen und zugleich an Weiterentwicklungen arbeiten.

