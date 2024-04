Jogger findet toten Luchs: Untersuchung angeordnet

Ein Jogger hat in einem Waldstück in Bischofsmais (Landkreis Regen) einen toten Luchs gefunden.

Bei dem etwa zwei bis vier Jahre alten Tier seien nach ersten Erkenntnissen der Polizei und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt keinerlei Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Regen am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ordnete nach dem Fund am Montag eine pathologische Untersuchung des Luchses an.

(dpa)