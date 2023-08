Feuer in Haus: Brennende Kerze vermutlich Brandursache

Bei einem Brand mit einem Verletzten in Niederbayern ist ein sechsstelliger Schaden entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag erst eine Terrasse und dann das angrenzende Wohnhaus in Atting (Kreis Straubing-Bogen) in Brand. Ursache des Feuers war den Angaben zufolge vermutlich eine brennende Kerze.

Die fünf Bewohnerinnen und Bewohner schafften es selbstständig aus dem Haus. Ein 43 Jahre alter Mann wurde beim Versuch, die Brandausbreitung aufzuhalten, verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Familienmitglieder blieben unverletzt. Durch den Brand entstand den Angaben nach ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.

(dpa)