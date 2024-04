Ungewöhnlicher Wildunfall: Reh fast im Auto verschwunden

Bei einem Wildunfall in Meinheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist ein Reh fast im Auto verschwunden.

Ein 56-Jähriger hatte das Tier am frühen Sonntagmorgen mit seinem Fahrzeug erfasst, wie die Polizei mitteilte. Als er nach dem Zusammenstoß aussteigen und nach dem Tier sehen wollte, konnte er es allerdings nicht finden. Er meldete dennoch den Zusammenstoß bei der Polizei und setzte seinen Weg fort. Erst an seiner Arbeitsstelle angekommen, entdeckte der Mann das Reh, das verkeilt in der unteren Frontpartie seines Autos steckte. Nach dem Unfall hatte er es dort offenbar übersehen.

(dpa)