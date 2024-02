16-jährige Oberbayerin stirbt nach Skiunfall in Tirol

Eine 16-jährige Skifahrerin aus Oberbayern ist nach einem Skiunfall in Tirol gestorben.

Die Jugendliche aus Beilngries (Landkreis Eichstätt) sei bei der Fahrt über eine Freestyle-Schanze im Skigebiet Christlum bei Achenkirch auf die Piste gestürzt, sagte eine Sprecherin der Tiroler Landespolizei am Dienstag.

Die 16-Jährige sei nach dem Unfall am Freitag vor Ort reanimiert und mit einem Hubschrauber in eine Klinik in Innsbruck gebracht worden. Dort sei sie am Montag verstorben.

(dpa)