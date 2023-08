19-jähriger Biker nach Überholvorgang tödlich verunglückt

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Bundesstraße 305 im Landkreis Traunstein tödlich verunglückt.

Er habe am Nachmittag am Ortsausgang von Marquartstein das Auto eines Urlauberehepaares überholt, teilte die Polizei am Abend mit. Unmittelbar danach geriet er aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern, prallte an einen Holzzaun und stürzte. Dabei erlitt der junge Mann so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die Bundesstraße 305 war ca. vier Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt.

(dpa)