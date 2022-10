TV-Serie

Schauspieler Horst Kummeth gibt Einblicke hinter die Kulissen von "Dahoam is Dahoam"

15 Jahre "Dahoam is Dahoam": Horst Kummeth spielt seit der ersten Folge, die am 8. Oktober 2007 ausgestrahlt wurde, den Apotheker Roland Bamberger. Jeden Drehtag steht er um fünf Uhr auf.

Plus Seit 15 Jahren entsteht auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Dachau die BR-Serie „Dahoam is Dahoam“ und bestimmt das Leben von Schauspieler Horst Kummeth. Ein Besuch am Drehort birgt einige Überraschungen.

Von Josef Karg Artikel anhören Shape

„Im Anfang war das Wort“, heißt es im Johannes-Evangelium. Und das war nicht nur beim Anbeginn der Welt so. Auch „Dahoam is Dahoam“ beginnt mit einem markanten Satz, den Schauspieler Horst Kummeth in der ersten Folge der bayerischen Kultserie sprach und damit in eine fiktive Welt einführte. Er spielt den Apotheker Roland Bamberger und ließ diesen sagen: „Geht des ned schneller?“

