29-Jährige verhaftet: Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft hat eine 29-Jährige in Nürnberg verhaften lassen.

Als Reaktion auf die Verhaftung am Montagmorgen demonstrierten am Abend nach Angaben der Polizei rund 250 Menschen aus der linken Szene in Nürnberg. Die Verdächtige befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag mit. Zu den Vorwürfen gegen die Frau äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Im Laufe des Vormittags sollte es weitere Informationen geben.

Dem Bayerischen Rundfunk zufolge werden der Frau die Mitgliedschaft in einer linksextremistisch motivierten kriminellen Vereinigung sowie zwei Körperverletzungsdelikte vorgeworfen. Sie soll sich an einer Demonstration gegen Faschisten in Ungarn beteiligt haben, bei der es zu Ausschreitungen kam, teilte der linke Solikreis Nürnberg mit.

Die mittelfränkische Polizei und das Landeskriminalamt Sachsen hatten den Haftbefehl gegen die 29-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers am Montagmorgen vollstreckt. Auch ihre Wohnung wurde durchsucht. Am Abend versammelten sich der Polizei zufolge in der Spitze bis zu 250 Personen aus dem linkspolitischen Spektrum. Während des Demonstrationszuges wurden demnach mehrfach Böller gezündet, verletzt wurde niemand.

(dpa)