Mann in Gegenverkehr: Festnahme wegen versuchter Tötung

Auf den ersten Blick war es ein normaler Unfall, auf den zweiten aber könnte es eine Straftat sein: Ein Mann ist in Nürnberg in den Gegenverkehr gefahren. Nun ermittelt die Mordkommission.

Weil er mit Absicht in entgegenkommende Wagen gefahren sein soll, ist ein 50 Jahre alter Autofahrer in Nürnberg wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt festgenommen worden. Der Mann war demnach mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und hatte erst den Wagen einer 35-Jährigen seitlich gestreift, bevor er mit dem Auto eines 36-Jährigen zusammenstieß. Dieser prallte dadurch gegen einen Baum und zog sich leichte Verletzungen zu, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte. Auch der 50-Jährige selbst wurde verletzt und musste in einer Klinik behandelt werden.

Die 35-Jährige sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers hingegen blieben bei dem Vorfall vom Samstagnachmittag unverletzt. "Im Rahmen der Unfallaufnahme durch alarmierte Streifen der Verkehrspolizei Nürnberg ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 50-Jährige vorsätzlich gehandelt hat", erläuterten die Beamten. Gegen den Mann sei deshalb Haftantrag gestellt worden, es ermittele die Mordkommission.

(dpa)