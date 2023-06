Sieben Jahre Haft nach Vergewaltigung unter K.o.-Tropfen

Ein 58-Jähriger muss für sieben Jahre ins Gefängnis, weil er eine Frau unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat.

Wie das Landgericht Augsburg am Dienstag mitteilte ist das Urteil vom 28. April für die Tat der besonders schweren Vergewaltigung nun rechtskräftig. Der Mann habe die Tat demnach bis zuletzt bestritten.

Der 58-Jährige habe im März 2022 der ihm bekannten Frau ein narkotisierendes Mittel, sogenannte K.o.-Tropfen, in hoher Dosis in den Tee gemischt, wie es weiter hieß. Anschließend verging er sich an ihr und ließ sie für neun Stunden unbeaufsichtigt in seiner Wohnung liegen. Zehn Tage zuvor habe er das Mittel in einer Apotheke gekauft. Unter dem Einfluss von dem Medikament hätte die Frau auch erbrechen und daran ersticken können.

(dpa)