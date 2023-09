Wohnmobil im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen

Diebe haben in Oberfranken ein Wohnmobil mit einem geschätzten Wert von rund 100.000 Euro gestohlen.

Das Fahrzeug sei in einem Unterstand auf einem Firmenhof in Forchheim abgestellt gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischen Mittwoch und Sonntag sei das Wohnmobil entwendet worden.

Auch in Bamberg hatten Unbekannte demnach versucht, ein Wohnmobil im Wert von rund 60.000 Euro zu stehlen. Zwar hätten es die Diebe geschafft, durch die Fahrertür in das Fahrzeug einzudringen. Der Versuch, das Fahrzeug zu starten, sei aber erfolglos geblieben. Die Kripo Bamberg ermittelte in beiden Fällen.

(dpa)