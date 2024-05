Autos kollidieren: Vier Verletzte

Ein Auto ist in der Oberpfalz auf die Gegenspur gekommen, mit drei Autos kollidiert und hat sich überschlagen.

Dabei wurden am Montag vier Menschen verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 31 Jahre alter Autofahrer kam demnach aus unbekannten Gründen in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Durch den Aufprall habe sich der Wagen des 31-Jährigen überschlagen, sei seitlich gegen zwei weitere Autos geprallt und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der 31-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Zwei weitere Fahrer wurden einem Polizeisprecher zufolge mittelschwer und schwer verletzt. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr.

Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Drei Autos mussten abgeschleppt werden, zwei davon mit einem Totalschaden.

Laut dem Sprecher kann die Polizei derzeit äußere Umstände als Unfallursache ausschließen. Es handele sich wahrscheinlich um einen individuellen Fahrfehler. Derzeit werde noch ermittelt.

(dpa)