Mann überschlägt sich mit Auto und wird schwer verletzt

Ein junger Mann hat sich im oberbayerischen Landkreis Eichstätt mit seinem Auto mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 19-Jährige am Freitagabend bei Wettstetten in einer Linkskurve von der Straße ab. Er soll dabei zu schnell unterwegs gewesen sein. Der 19-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An dem fast neuwertigen Auto sei ein Totalschaden von rund 60.000 Euro entstanden.

(dpa)