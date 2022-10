Bayerischer Fernsehpreis erstmals "Blauer Panther"

Der Bayerische Fernsehpreis wird am Mittwoch (19.00 Uhr) erstmals unter dem Titel "Blauer Panther TV & Streaming Award" verliehen.

Der Bayerische Fernsehpreis wird am Mittwoch (19.00 Uhr) erstmals unter dem Titel "Blauer Panther TV & Streaming Award" verliehen. Hinter dem neuen Namen steckt auch eine inhaltliche Neuausrichtung - neben Fernsehproduktionen dürfen dieses Jahr auch Produktionen für Streaming-Anbieter und Web-Formate für Social Media ausgezeichnet werden. Außerdem werden bei der Gala in der BMW Welt in München zwei Publikumspreise für die beliebteste Serie und den beliebtesten Film vergeben.

Den Sonderpreis zum "Blauen Panther" hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits im September an Arnold Schwarzenegger überreicht. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an Moderator Markus Lanz. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Medientage München (18. bis 20. Oktober) statt und wird am Mittwoch ab 22.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.

(dpa)