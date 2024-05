Vermeintlich eingesperrt

vor 20 Min.

Feuerwehrmann steigt in Bankfiliale ein und befreit Kundin

Nach dem Geldabheben in einer Bankfiliale in München hat eine Frau die Feuerwehr alarmiert, weil sie fürchtete, in dem Gebäude eingesperrt zu sein.

Ein Feuerwehrmann stieg am Mittwochabend mit einer Leiter durch ein gekipptes Fenster in die Bank ein und befreite die Frau, wie die Einsatzkräfte am Donnerstag mitteilten. Die Frau hatte die Situation aber vermutlich einfach missverstanden. Von außen ließ sich die Tür zur Bankfiliale ab 22.00 Uhr aus Sicherheitsgründen nicht mehr öffnen - von innen hingegen durchaus noch, wie der Feuerwehrmann der Frau dann zeigte. (dpa)

Themen folgen