Vermisster Rollstuhlfahrer aus dem Kreis Miesbach ist tot

Seit Samstag wurde ein 26-jähriger Mann aus dem Kreis Miesbach vermisst. Am Dienstag wurde der junge Mann, der im Rollstuhl sitzt, tot aufgefunden.

Die Miesbacher Polizei leitete vergangenes Wochenende eine Öffentlichkeitsfahndung ein: Seit Samstag, 15. Juli 2023, war der 26-jährige Dominik N. aus dem Landkreis Miesbach verschwunden. Die Polizei hoffte auf schnelle Hinweise der Bevölkerung, denn der Mann sitzt im Rollstuhl und war somit auf Hilfe angewiesen.

Seit Dienstag, 18. Juli, herrscht allerdings traurige Gewissheit: Der junge Mann ist tot. Im Gemeindeberich von Hausham im Kreis Miesbach wurde er am Dienstagvormittag leblos aufgefunden. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung Dritter oder einem Fremdverschulden.

Vermisster 26-jähriger Rollstuhlfahrer Dominik N. ist tot

Weder durch die Öffentlichkeitfahndung noch durch eine groß angelegte Suchaktion konnte der 26-Jährige aufgefunden werden. Zahlreiche Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel unter Leitung der Polizeiinspektion Miesbach waren an der Suche beteiligt.

Das letzte Mal wurde Dominik N. am Samstag gegen 15.30 Uhr in Hausham gesehen. Wo er sich seitdem aufhielt, war unklar. Zu der vereinbarten Uhrzeit am Samstagabend ist er nicht zurückgekehrt. Möglich ist laut Polizei, dass er seit seinem Verschwinden mit dem Zug unterwegs war.

Verschwundener Rollstuhlfahrer aus dem Kreis Miesbach ist gestorben

Die Kriminalpolizei in Miesbach übernimmt nun die Todesfallermittlungen.