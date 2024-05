Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns aktuell hoch

Auch wenn der Sommer noch etwas entfernt ist, steigt die Waldbrandgefahr in Bayern an. In manchen Regionen ist sie bereits "hoch".

Obwohl es erst Mai ist, herrschen in Bayern teilweise frühsommerliche Temperaturen. Anfang April wurden in Teilen des Freistaats neue Rekordwerte gemessen. Im oberbayerischen Rosenheim zeigte das Thermometer am 7. April 28,2 Grad. Mit den hohen Temperaturen steigt auch die Waldbrandgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stuft die Gefahr in manchen Regionen Bayerns aktuell als "hoch" ein.

Waldbrandindex des DWD: Fünf Stufen im Überblick

Der Waldbrandindex des DWD zeigt immer den aktuellen Tag sowie die folgenden vier Tage. Er kennt fünf Stufen:

Stufe 1: sehr geringe Gefahr

Stufe 2: geringe Gefahr

Stufe 3: mittlere Gefahr

Stufe 4: hohe Gefahr

Stufe 5: sehr hohe Gefahr

Der Waldbrandgefahrenindex beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrände. Er dient für den für die Vorsorge verantwortlichen Landesbehörden zur Einschätzung der Waldbrandgefahr und zur Herausgabe von Warnungen. Somit bilden die Gefahrenstufen des DWD eine auf Landesebene einheitliche Waldbrandgefahrendarstellung. Die örtliche Einschätzung der Waldbrandgefahr kann von der des DWD abweichen.

Waldbrandgefahr in Bayern aktuell: Diese Warnstufen gelten

Am Donnerstag (2. Mai) ist die Waldbrandgefahr in Bayern "gering" bis "hoch". Im Großteil des Freistaats gilt Stufe 3. Im Nordosten Deutschlands ist sie sogar sehr hoch. Aber bereits ab Freitag sinkt die Gefahr wieder deutlich. An diesen Messstationen im Südosten Bayerns herrscht aktuell eine hohe Waldbrandgefahr:

Chieming

Siegsdorf

Piding

Reit im Winkl

Kiefersfelden

Im Laufe des Donnerstags erwartet der DWD ab Mittag vor allem im Süden und Südosten Bayerns teils starke Gewitter. Am Freitag wird es meist stark bewölkt und teilweise auch regnerisch. Ähnlich sieht auch die Vorhersage für das Wochenende aus. Die Temperatur steigt dabei auf bis zu 20 Grad.