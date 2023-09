350.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Mittelfranken

Bei einem Brand einer Scheune in Pfofeld (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden.

Die Feldscheune brannte am Freitag komplett aus, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Samstagmorgen sagte. Nach bisherigem Ermittlungsstand habe sich möglicherweise brennbares Material wie Heu oder Stroh an einem heißen Auspuff von landwirtschaftlichen Fahrzeugen entzündet, hieß es. Das Feuer habe Trecker, Futtermischwagen und Anhänger zerstört.

(dpa)