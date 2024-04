57-Jähriger stirbt zwei Tage nach Motorradunfall

Zwei Motorradfahrer stürzen bei einer gemeinsamen Tour. Zwei Tage später stirbt einer von den beiden. Die Unfallursache ist bislang unklar.

Zwei Freunde sind mit ihren Motorrädern auf einer Bundesstraße im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gestürzt - zwei Tage später starb einer der beiden im Krankenhaus. Der genaue Grund, weshalb die beiden 57 und 61 Jahre alten Männer am Sonntag bei Haundorf zu Fall kamen, war zunächst ungeklärt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Jüngere der beiden erlag am Dienstag seinen Verletzungen. Sein 61-jähriger Freund war weiterhin in stationärer Behandlung.

Ein Sachverständiger wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen hinzugezogen, wie es weiter hieß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

(dpa)