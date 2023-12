Wegen Dauerregen: Warnungen vor Überschwemmungen in Bayern

Weil in den nächsten Tagen in Teilen Bayerns mit Dauerregen zu rechnen ist, steigt auch die Gefahr für Hochwasser wieder an.

Vor allem der Norden und Osten des Landes sind laut des Hochwassernachrichtendienstes Bayern betroffen. In Fürth am Berg, einem Stadtteil von Neustadt bei Coburg, und an Teilen der Itz ist mit einem Anstieg bis zur Meldestufe drei zu rechnen, die vor der Überflutung von Kellern, einzelnen bebauten Grundstücken und Straßen warnt. Am Main, besonders in den Landkreisen Bamberg, Lichtenfels, Coburg und Kronach warnt der Hochwassernachrichtendienst vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

Auch in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Fürth, Roth und im Nürnberger Land kann es zu Überschwemmungen kommen. Dort warnt der Hochwassernachrichtendienst mit Meldestufe 1 bis 2, also kleineren Ausuferungen bis hin zur Überflutung von Land- und forstwirtschaftlichen Flächen und kleineren Verkehrsbehinderungen.

Doch auch für südlicherer Lagen hat der Hochwassernachrichtendienst Warnungen herausgegeben: Wegen des hohen Pegelstandes am Ammersee und dem angekündigten Regen wird in den Landkreisen Starnberg und Landsberg am Lech die Meldestufe 1 überschritten.

(dpa)