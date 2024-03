Würzburg

Zwei Freundinnen, 100 und 99 Jahre alt, sehen sich nach 80 Jahren wieder

Maria Herbst (links) und Hildegard Rüb vor wenigen Tagen bei ihrem Wiedersehen in einem Seniorenheim in Würzburg.

Plus Maria Herbst ist 100, Hildegard Rüb 99 Jahre alt. Die zwei waren Sandkastenfreundinnen. Als junge Erwachsene verloren sie sich aus den Augen. Nun hat die eine die andere in der Zeitung wiederentdeckt.

Von Andreas Jungbauer

Die eine ist gerade 100 geworden, die andere wird es im Dezember. Einst waren sie Nachbarskinder. Ende der 20er, Anfang der 30er-Jahre des letzten Jahrhunderts tobten die zwei Mädchen am gleichen Spielplatz im Würzburger Stadtteil Grombühl, sie wohnten direkt daneben. Nun haben sich Maria Herbst und Hildegard Rüb wieder getroffen, als betagte Seniorinnen – das erste Mal nach etwa 80 Jahren.

Dass sich die beiden überhaupt wiederfanden, ist einem Artikel in der Mainpost zu verdanken. An ihrem 100. Geburtstag am 29. Februar war Maria Herbst den Grünen beigetreten – um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Darüber berichtete die Zeitung. Den Artikel las Betreuungsassistentin Andreea Boncilla einer Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt vor. Dort lebt die 99-jährige Hildegard Rüb seit fünf Jahren. Als sie das Bild in der Zeitung sah, wusste sie sofort: „Das ist die Maria aus dem Nachbarhaus!“ Rüb, eine geborene Hauck, wohnte mit ihrer Familie Ende der 1920er-Jahre in der Wagnerstraße 14, Maria Herbst zwei Nummern tiefer in der 12. Beide erinnern sich noch gut an den nahen Spielplatz: „Da waren zwei Sandkästen, ein Planschbecken und in der Mitte das Milchhäusle, da gab es sogar Eis.“ Im nahen Milchladen holten die Mädchen mit eigenen Kannen Milch für ihre Familien.

