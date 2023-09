Wettbewerb der Kürbis-Giganten: 990 Kilo-Riese gewinnt

Es ist wieder Kürbis-Zeit. Für manche Hobby-Züchter ging es am Wochenende vor allem ums Gewicht. Wer bringt das schwerste Exemplar auf die Waage?

Diese Riesen-Kürbisse passen wohl in keine Küche: Bei der traditionellen Kürbis-Wiegemeisterschaft in Klaistow (Kreis Potsdam-Mittelmark) hat am Sonntag ein Exemplar mit einem Gewicht von 989,5 Kilo gewonnen. Kürbis-König wurde mit diesem Giganten der Züchter Oliver Grafe aus dem südbrandenburgischen Großthiemig (Elbe-Elster-Kreis).

Die Veranstalter sprachen von einem Rekord: So ein schwerer Kürbis sei bis jetzt noch nie in Berlin und Brandenburg gezüchtet worden, hieß es.

Grafe war schon einmal im Jahr 2021 Sieger des Wettbewerbs. Im vergangenen Jahr hatte ein Züchter aus Görlitz mit einem 865,5 Kilo-Exemplar gewonnen.

Laut Veranstalter beteiligten sich an der diesjährigen Wiegemeisterschaft 84 Züchter und Hobbygärtner mit 110 Exponaten. Mehr als 10.000 Besucher hätten den Wettbewerb am Sonntag verfolgt, teilte der Spargelhof Klaistow mit.

Dort werden die Schwergewichte nun ausgestellt, bis am 5. November das Kürbis-Schlachtfest ansteht. Dabei wird das Gemüse aufgeschnitten, um damit Suppe zu kochen und mit den Kernen neue Kürbisse zu züchten.

Außerdem sind in Klaistow in einer Ausstellung wieder Figuren nachgebaut. Diesmal geht es um das Dschungelbuch: Balu und Mogli, ein Papagei und ein Chamäleon wurden mit unzähligen Kürbissen behängt.

(dpa)