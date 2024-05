Dampfschlepper "Andreas" fährt wieder über Berliner Gewässer

Dampfschlepper "Andreas" ist in diesem Jahr das erste Mal durch die Berliner Gewässer gezogen.

Am Sonntag fand das traditionelle Andampfen statt. Bei leichtem Regen legte der historische Schlepper am Historischen Hafen ab. Nach Angaben der Berlin-Brandenburgischen Schifffahrtsgesellschaft trat "Andreas" seine Fahrt an, die ihn durch das Köpenicker Becken, über den Müggelsee, den Dämmeritzsee, entlang des Gosener Kanals und Seddinsees, durch die Dahme und wieder zurück zum Startpunkt führt. Eine Rundfahrt dauert den Angaben nach rund sieben Stunden, es gibt aber auch die Möglichkeit, nur einzelne Stationen mitzufahren.

"Andreas" wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut und bei Luftangriffen beschädigt. Er wurde umgebaut und ging 1952 in Betrieb.

(dpa)