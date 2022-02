Auswärtssieg: Spandau hofft in Champions League auf Final-8

Die Wasserballer vom deutschen Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 halten die Hoffnung auf das Erreichen des Final-8 in der Champions League am Leben.

Nach dem hohen 16:5 (3:1, 3:1, 6:2, 4:1)-Erfolg bei Steaua Bukarest bleiben die Berliner mit zehn Punkten aus zehn Spielen in Reichweite des vierten Ranges, der noch ein Ticket für das Final-8-Turnier in Belgrad bedeuten würde. Mit jeweils drei Toren waren Mateo Cuk, Yannek Chiru und Marko Stamm am Dienstagabend am erfolgreichsten.

Am Freitag erwartet Spandau die nächste schwere Aufgabe. Um 17.00 Uhr wird das in der Bundesliga-Hinrunde ausgefallene Spiel gegen Waspo Hannover nachgeholt, am Samstag (16.00 Uhr) ist der SSV Esslingen Gegner in der Schwimmhalle Schöneberg.

