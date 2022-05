Musiker Petter Eldh erhält SWR Jazzpreis

Der Musiker Petter Eldh wird mit dem SWR Jazzpreis geehrt.

Der Musiker Petter Eldh wird mit dem SWR Jazzpreis geehrt. Der Kontrabassist, Bandleader und Komponist soll die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 10. Oktober auf dem Internationalen Festvial Enjoy Jazz in Ludwigshafen erhalten, teilte der Südwestrundfunk am Freitag in Mainz mit. Die Jury würdigte Eldh, gebürtiger Schwede und wohnhaft in Berlin, als "ein prägendes Gewicht in der international vernetzten Improvisationsszene". Seit 42 Jahren vergeben der SWR und das Land Rheinland-Pfalz den SWR Jazzpreis, der einst vom Musikjournalisten Joachim-Ernst Berendt initiiert wurde.

(dpa)