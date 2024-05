Lotsen helfen Filmschaffenden bei Drehgenehmigungen

Filmschaffende sollen es leichter haben, ihre Drehs in der Hauptstadt umzusetzen. Dafür werden sie seit Ende vergangenen Jahres von vier Lotsen unterstützt.

Lotsen sollen Filmschaffenden dabei helfen, Film- und Seriendrehs in Berlin leichter umzusetzen. Eine Lotsenstelle habe mit der Zentralen Straßenverkehrsbehörde ein einheitliches Antragsformular erarbeitet, damit Behörden die Drehs schneller genehmigen könnten, teilte das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) am Dienstag mit. Die vier Lotsen in der Berlin Brandenburg Film Commission hätten schon Ende des vergangenen Jahres ihre Arbeit aufgenommen und seien ein "Scharnier zwischen Produktionsfirmen und Behörden" wie dem Senat oder den Bezirken.

Künftig übernehmen die Mitarbeiter auch Patenschaften für einzelne Bezirke, wie es weiter hieß. Die Lotsenstelle soll zunächst bis Ende 2025 laufen. Ziel sei es aber, sie zu entfristen. "Durch den enormen Anstieg der Dreharbeiten sind die komplexen Genehmigungsverfahren an ihre Grenzen gekommen. Die Lotsenstelle soll den Genehmigungsstau, besonders im Sommer, wenn am meisten gedreht wird, schnell und nachhaltig auflösen", hieß es. Berlin hatte angekündigt, Drehgenehmigungen schneller möglich zu machen. Florian Graf, Chef der Berliner Senatskanzlei, sagte laut Mitteilung, die Einrichtung der Lotsenstelle und die standardisierte Antragstellung seien "ein Novum für die Filmstadt Berlin und ein wichtiger Meilenstein für die konsequente Umsetzung des Senatsbeschlusses".

(dpa)