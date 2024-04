Brand

vor 20 Min.

Brand in Café in Berlin-Charlottenburg

In Berlin-Charlottenburg hat es in der Nacht zum Dienstag einen Brand in einem Café gegeben.

Das Feuer sei gegen halb drei am Mierendorffplatz ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ursache des Brandes und die Höhe des entstandenen Sachschadens seien bisher unklar. Verletzt wurde demnach niemand. (dpa)

Themen folgen