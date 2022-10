Erneut Brand in Hochhaus: Elf Bewohner gerettet

Die Feuerwehr hat elf Menschen bei einem Brand in einem Hausflur eines Hochhauses in Berlin-Spandau gerettet.

Das Feuer war am späten Mittwochabend im Erdgeschoss eines Hauses in der Obstallee ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach brannten ein Kinderwagen und eine Matratze. Dabei sei viel Rauch entstanden. Ein Mensch sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis zum Donnerstagmorgen. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung. Seit rund einem Jahr gibt es in dem Viertel immer wieder Brandstiftungen in Kellern oder Fluren von Hochhäusern. Zuletzt hatte es Anfang Oktober in der Maulbeerallee in einem Keller gebrannt.

(dpa)