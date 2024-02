Fakten zum Spiel des 1. FC Union Berlin beim 1. FSV Mainz 05

Auf den 1.

FC Union wartet eine Englische Woche. Am Mittwoch (18.30 Uhr) steht das Nachholspiel des 18. Spieltages beim 1. FSV Mainz 05 auf dem Programm. Am Samstag (15.30 Uhr) folgt das nächste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.

- Für Mainz und Union ist es eine sehr wichtige Begegnung im Ringen um den Klassenerhalt. Mainz steht mit elf Zählern auf Abstiegsplatz 17. Union hat als Tabellen-15. aktuell 17 Punkte.

- Beide Mannschaften haben in dieser Saison schon ihre Trainer getauscht. Bei Union beerbte Nenad Bjelica den früheren Erfolgscoach Urs Fischer. In Mainz machte Bo Svensson Platz, Jan Siewert übernahm.

- Mainz ist die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Lediglich ein Sieg und fünf Punkte stehen zu Buche. Union reist als schlechteste Auswärtself an. In der Fremde holten die Köpenicker erst vier Punkte.

- In den letzten sechs Auswärtsspielen in der Bundesliga blieb Union bei 0:12 Toren immer ohne Treffer. Der letzte Auswärts-Torschütze war der inzwischen zu Fenerbahce Istanbul gewechselte Italiener Leonardo Bonucci am 7. Oktober bei der 2:4-Niederlage in Dortmund.

- In Mainz gab es bislang vier Bundesliga-Duelle zwischen beiden Clubs. Union siegte 2020/21 (2:1) und 2019/20 (3:2). 2022/23 gab es ein Remis (0:0). Lediglich 2020/21 (0:1) mussten die Eisernen eine Niederlage hinnehmen.

(dpa)