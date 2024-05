Hannover wartet - Spandau 04 zieht ins Bundesliga-Finale ein

Die Spandauer Wasserballer haben die überraschende Niederlage im ersten Halbfinale wettgemacht. In den Endspielen trifft der Rekordmeister auf den Dauerrivalen.

Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat den Einzug in das Bundesliga-Finale perfekt gemacht. Im entscheidenden Halbfinalspiel der Best-of-Three-Serie kamen die Berliner am Sonntag zu einem deutlichen 22:5 (7:2, 5:0, 7:1, 3:2)-Erfolg über den OSC Potsdam. Nach der 9:10-Sensationsniederlage zum Auftakt des Semifinals vor zwei Wochen hatte Spandau die Serie im Heimspiel am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg mit dem 25:4-Sieg ausgeglichen.

Im Finale nach dem Best-of-Five-Modus treffen die Wasserfreunde ab dem 29. Mai auf ihren Erzrivalen Waspo Hannover, der mit zwei Siegen gegen ASC Duisburg das nunmehr achte Meisterduell der beiden Kontrahenten in Serie erreicht hatte.

(dpa)