Lotto-Millionen-Gewinn geht ins Havelland

Ein bislang unbekannter Lottospieler oder eine Lottospielerin aus dem Havelland hat sich am vergangenen Samstag einen Gewinn von mehr als 1,1 Millionen Euro gesichert.

Als eine von zwei Personen bundesweit habe der oder die Glückliche die richtigen sechs Zahlen 1-5-10-20-41-48 getroffen, teilte Lotto Brandenburg am Montag mit. In den kommenden Wochen wird der Spielschein an vier weiteren Ziehungen teilnehmen, da seine Laufzeit auf fünf Wochen festgelegt ist.

Lotto Brandenburg rief den Gewinner dazu auf, sich in der Lottozentrale in Potsdam zu melden. Laut Lotto-Geschäftsführerin Anja Bohms ist dies der zweite Brandenburger Millionengewinn in diesem Jahr.

(dpa)