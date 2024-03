Ein Jahr Neuinszenierung von "Linie 1": "Feedback großartig"

Das Großstadtmusical wird seit mittlerweile knapp 38 Jahren im Grips-Theater gespielt - im März 2023 bekam es einen neuen Anstrich. Noch immer muss man bei Tickets schnell sein.

Ein Jahr nach der Neuinszenierung des Berliner Großstadtmusicals "Linie 1" zieht das Grips-Theater ein positives Fazit. "Das Feedback ist großartig", teilte eine Sprecherin des Theaters mit. Nach jeder Vorstellung gebe es Standing Ovations, "nach wie vor sind alle Vorstellungen komplett ausverkauft." Das Musical von Volker Ludwig war 1986 erstmals aufgeführt worden. Seit dem 30. März 2023 zeigt es das Theater in einer überarbeiteten Fassung.

Bislang 2015 Mal wurde das Stück seit der Uraufführung vor knapp 38 Jahren gespielt, davon 46 Mal in der Neuinszenierung. In der seit März 2023 laufenden Version wurden etwa Kostüme und Bühnenbild verändert. Auch die Musik-Arrangements wurden überarbeitet. "Linie 1" gehört zu den bekanntesten deutschen Musicals. Es erzählt von einer jungen Frau, die in den Westen Berlins kommt und in der U-Bahn allerhand Menschen trifft.

Das Grips-Theater wolle "Linie 1" so lange spielen, wie das Publikum das Stück sehen will, teilte die Sprecherin weiter mit. Ob und wann es irgendwann wieder einen neuen Anstrich bekommt, lasse sich nicht vorhersagen. "Da wir aber immer unsere Produktionen in der bestmöglichen Qualität unserem Publikum zeigen wollen, kann man davon ausgehen, dass jedes Team und jede Generation, die im Grips arbeitet und es prägt, auch immer wieder kritisch auf unsere "Linie 1" sehen wird."

(dpa)