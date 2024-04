BHC-Teams verlieren jeweils ihr K.o.-Duell in der Hockeyliga

Die Frauen und Männer des BHC verlieren den ersten Teil der Hockeyduelle gegen Mannheimer Vereine. Vor allem für die Männer gab es eine überraschend deutliche Niederlage.

Die Damen des Berliner HC haben das erste von maximal drei Playoff-Viertelfinalspielen in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit 1:3 (0:1) gegen den Mannheimer HC verloren. Aina Kresken (20. Minute), Lucina von der Heyde (33./Siebenmeter) und Verena Neumann (36./Strafecke) hatten am Samstag zunächst für eine 3:0-Führung der Titelverteidigerinnen gesorgt, ehe Sophie Hildebrandt (50.) im Schlussviertel für den heimischen BHC verkürzte. Das zweite Duell findet am 11. Mai in Mannheim statt.

Die BHC-Herren unterlagen parallel auswärts im ersten Playdown-Spiel beim TSV Mannheim Hockey überraschend mit 3:5 (1:3). Junioren-Weltmeister Matteo Poljaric (19.) hatte dabei die einzige von insgesamt 13 Strafecken zum zwischenzeitlichen 1:2 verwandelt, ehe die Gastgeber mit 5:1 in Führung gingen. Liam Holdermann (49./59.), ebenfalls U21-Weltmeister, verkürzte erst in der Schlussphase per Siebenmeter sowie aus dem Spiel heraus.

Somit müssen die Berliner am 11./12. Mai beide Heimspiele gewinnen, um den vorzeitigen Klassenverbleib zu sichern. Verliert der BHC die "Best-of-Three"-Serie, kommt es am 18. Mai zu einem entscheidenden "Playinn"-Spiel gegen den Sieger des Playdown-Duells der beiden Vorrunden-Letzten SC Frankfurt 1880 und Gladbacher HTC.

(dpa)