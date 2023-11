Landkreis Oberhavel am stärksten von Naturgefahren betroffen

Stürme, Starkregen oder Überschwemmungen haben in den vergangenen 20 Jahren im Landkreis Oberhavel pro Gebäude einen durchschnittlichen Schaden von insgesamt mehr als 2600 Euro angerichtet.

Damit ist der Kreis die am schwersten von Naturgefahren betroffene Region in Brandenburg und Berlin, wie aus einer Langzeitbilanz hervorgeht, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag veröffentlichte. Am zweitstärksten betroffen war die Bundeshauptstadt Berlin mit einem durchschnittlichen Gebäudeschaden von rund 2300 Euro in den vergangenen 20 Jahren. Platz drei belegt der Landkreis Elbe-Elster mit rund 2000 Euro pro Gebäude. Die geringsten Schäden pro Gebäude verzeichnete der Landkreis Oder-Spree mit durchschnittlich knapp 1000 Euro in den vergangenen 20 Jahren.

(dpa)