Mann will auf Lok-Puffer mit Regionalzug nach Berlin fahren

Auf dem Puffer einer Regionalbahn-Lok wollte ein Mann vom brandenburgischen Werder (Havel) nach Berlin reisen.

Etwa 600 Reisende mussten wegen des Vorfalls ihre Fahrt mit nachfolgenden Zügen fortsetzen, wie die Bundespolizei Berlin am Mittwochabend per Twitter mitteilte. Der 54-Jährige, der sich demnach gegen 17.15 Uhr auf dem Puffer der RE1-Lok befand, sei in Gewahrsam genommen worden. Von Werder nach Berlin ist der Regionalzug rund eine halbe Stunde unterwegs. Was den Mann zu der lebensgefährlichen Aktion bewogen hat, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

(dpa)