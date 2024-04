Preis für Wittstocker Musiklehrerin

Ihre Kollegen sind überzeugt: Die Wittstocker Sonderpädagogin Ellen Gottschalk steckt viel Herzblut in ihre Arbeit und fördert ihre Schüler intensiv. Jetzt wird sie dafür ausgezeichnet.

Die Sonderpädagogin Ellen Gottschalk aus Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) gehört zu den diesjährigen Gewinnern des Deutschen Lehrkräftepreises. Die Musiklehrerin soll am Montag in Berlin ausgezeichnet werden, teilten die Organisatoren mit. Gottschalk leitet an der Mosaik-Schule auch die Arbeitsgemeinschaft "Musik aktiv" und das Schulprojekt "Musiktheater". Sie ist eine von zehn Preisträgern in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte".

Die Lehrerin wurde von Kolleginnen und Kollegen ihrer Schule für die Auszeichnung nominiert. Neben der intensiven Förderung nach hochgradig individuellem Bedarf hoben diese das außerschulische Engagement, ihre Zugewandtheit, das Herzblut und ihren hohen Einsatz besonders hervor.

Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) erklärte, Ellen Gottschalk gehe es nicht nur um klassische Wissensvermittlung, sondern um die Vermittlung von unverzichtbaren Fähigkeiten, die das ganze Leben prägten: das Arbeiten im Team, der Umgang mit Niederlagen und das Erkennen und Überwinden eigener Schwächen.

Die Träger des Wettbewerbs "Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ", die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, wollen mit der Auszeichnung eigenen Angaben zufolge die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrer und Teams sowie Schulleitungen aus zwölf Bundesländern.

(dpa)