Statistik

11:09 Uhr

Deutlich mehr Badetote in Berlin als im Vorjahr

In den ersten sieben Monaten diesen Jahres sind in Berlin elf Menschen in Seen und Flüssen ertrunken - und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor.

Das geht aus einer Zwischenbilanz der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Im Jahr 2021 waren bis Juli fünf Menschen beim Baden ums Leben gekommen. In beiden Jahren waren es ausschließlich Männer. Zuletzt ist Anfang Juli ein 30-jähriger Mann beim Baden im Schlachtensee ertrunken. Bundesweit ertranken laut DLRG bis Ende Juli dieses Jahres mindestens 199 Menschen in Gewässern. In der gleichen Zeit waren es im Vorjahr 184 Badetote. Die DLRG rät daher zur Vorsicht und Rücksichtnahme beim Baden. (dpa)

