Studie zeigt hohes Maß an antimuslimischen Einstellungen

Antimuslimische Einstellungen sind in der Berliner Bevölkerung einer Studie zufolge stark verbreitet.

So stimmten in einer Umfrage für den neuen "Berlin-Monitor" 42 Prozent der Befragten der Aussage "stark" oder "eher" zu, dass die Anzahl der Muslime in Deutschland zu hoch sei. 61 Prozent glauben demnach nicht, dass sich Muslime für eine offene Gesellschaft einsetzen.

58 Prozent sehen den Islam als frauenfeindliche und 54 Prozent als "rückständige" Religion. 36 Prozent gehen davon aus, dass Muslime planen, den Westen Schritt für Schritt zu islamisieren. Nach Ansicht von 34 Prozent der Befragten streben Muslime danach, die Scharia in Deutschland einzuführen, also eine islamische, auf dem Koran fußende Gesetzgebung.

Die Autoren der am Montag vorgestellten Studie unter Leitung des Religions- und Kirchensoziologen Gert Pickel von der Universität Leipzig schließen auf Basis der Befragung, dass 20 Prozent der Befragten überzeugt muslimfeindlich und 48 Prozent überzeugt islamfeindlich seien, den Islam also ablehnten.

Für den Berlin-Monitor befragten die Forscher im Auftrag des Senats von Ende Mai bis Ende Juli dieses Jahres 2048 Berlinerinnen und Berliner im Alter ab 18 Jahren. Dabei ging es neben der Einstellung zu Muslimen auch um andere Positionen der Menschen zu politischen und gesellschaftlichen Fragen. Die Umfrage ist nach Angaben der Autoren repräsentativ.

(dpa)