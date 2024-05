BR Volleys wollen wieder "schlagkräftige Mannschaft formen"

Der Umbruch bei Volleyball-Meister BR Volleys ist groß. Der Optimismus für die nächste Saison aber auch.

Trotz erheblicher personeller Veränderungen im Kader sieht sich Deutschlands Volleyball-Rekordmeister Berlin Volleys gut gerüstet für die nächste Saison. "Sieben Spielerabgänge sind sicher eine Menge", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand in einem Interview, das der Verein am Samstag auf seiner Homepage veröffentlicht. Er weist aber auch darauf hin: "Das Potenzial bei uns ist vorhanden, um wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft zu formen."

Als besonders schmerzlich empfindet Niroomand die Abgänge von Marek Sotola (nach Ankara) und Timothee Carle (zu Jastrzebski Wegiel/Polen). "Es wird schwer sein, diese beiden mit ihrer Angriffswucht zu ersetzen", sagt der 71-Jährige. Eine gewisse Konstante bleibt den Volleys allerdings. Man habe sich "bemüht, das Grundgerüst unserer Startformation zu erhalten". Ziel der personellen Neuausrichtung sei es, dass der "neue Kader im Idealfall mindestens die nächsten zwei Jahre zusammenspielen soll".

Dass so ein Umbruch wie jetzt beim deutschen Meister nicht immer auf Anhieb zu Erfolgen führt, nimmt Niroomand in Kauf. "Es wird erst mal Geduld brauchen. Mich würde es nicht wundern, wenn es zum Saisonstart noch holpern sollte", sagt er. Die nächste Saison wird am 13. September mit dem dreitägigen Liga-Cup in Hildesheim eröffnet.

(dpa)