Erste Runde: Hammer-Los für BR Volleys

In der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals mit 16 Mannschaften kommt es für die Berlin Volleys gleich zu einem Prestigeduell.

Der deutsche Meister und Pokalverteidiger muss in einer Neuauflage des diesjährigen Play-off-Finales um die deutsche Meisterschaft auswärts zum Erzrivalen VfB Friedrichshafen. Das ergab die Auslosung am Montag im nordrhein-westfälischen Erkrath.

Leichter ist die Aufgabe für die Netzhoppers KW-Bestensee. Die Brandenburger, Pokalfinalist von 2021, treffen auswärts auf den noch zu ermittelnden Regionalpokalsieger Süd/Ost, also auf einen unterklassigen Club. Die Frauen des SC Potsdam wiederum müssen zum Bundesligakonkurrenten VC Neuwied 77 reisen. In der Bundesliga-Normalrunde der vergangenen Saison hatten die Potsdamerinnen diesen Gegner in der Tabelle mit acht Plätzen und 44 Punkten Vorsprung klar distanziert.

Spieltermin für die erste Runde ist der 4. und 5. November. Die Regionalpokalsieger werden zuvor am 22. Oktober ermittelt. Das Viertelfinale findet bei den Männern am 18. und 19. November statt, die Frauen spielen am 22. November.

Johannes Tille, Zuspieler bei den BR Volleys, reagierte auf das Los Friedrichshafen recht gelassen. "Ich freue mich auf die Aufgabe. Am Ende musst du, um den Pokal zu holen, sowieso gegen alle gewinnen", sagte er. Seine einzige Sorge: "Schade ist nur, dass wir da wieder acht, neun Stunden Busfahrt nach Friedrichshafen vor uns haben."

