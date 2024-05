Strahlender Sonnenschein und bis zu 20 Grad am Feiertag

Kaiserwetter lockt die Menschen in Berlin und Brandenburg am Feiertag nach draußen. Die Sonne scheint bei bis zu 20 Grad. In Staaken wird passend dazu die Gartenbau-Saison eingeläutet.

Bei Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 20 Grad können die Menschen in Berlin und Brandenburg den Feiertag im Freien genießen. Neben ein paar Quellwolken scheint am Donnerstag größtenteils die Sonne, Regen ist nicht angesagt, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Passend dazu wird am Mittag in Staaken die Gartenbau-Saison eingeläutet, Bürgermeister Kai Wegner ( CDU) soll beim dortigen Kleingartenverein ein Grußwort sprechen.

In der Nacht zum Freitag ziehen Wolken auf, in der Uckermark fallen gegen Morgen ein paar Tropfen, ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 4 Grad. Am Freitag wird es bewölkter als am Vortag. Regen soll - wenn überhaupt - nur in der Uckermark fallen. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad.

Bewölkt geht es in der Nacht weiter, im Nordosten Brandenburgs zieht örtlich etwas Nebel oder Dunst auf. Es kühlt ab auf 11 bis 7 Grad. Der Samstag beginnt zunächst ungemütlich mit örtlichen Schauern und dichten Wolken, am Abend zeigt sich aber die Sonne. Die Temperaturen erreichen 19 bis 22 Grad.

