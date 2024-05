Viel Sonne in Berlin und Brandenburg: Lokal Gewitter möglich

Die Berliner und Brandenburger erleben nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes überwiegend einen warmen Sonntag - allerdings örtlich auch mit Gewittern: "Die Sonne scheint heute komplett auf Brandenburg und Berlin", sagte ein DWD-Meteorologe, aber am Nachmittag kann es "sehr lokale Gewitter und Starkregen" geben.

Betroffen sein sollen demnach die nördlichen Brandenburger Landkreise in der Nähe zu Mecklenburg-Vorpommern, in den Regionen Prignitz, Oberhavel und Uckermark, sowie Gebiete östlich von Berlin. 15 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter können in kurzer Zeit fallen, im Norden auch bis zu 35 Liter. Auch kleinkörniger Hagel ist möglich sowie Sturmböen mit bis zu bis 70 Kilometern pro Stunde.

In der Bundeshauptstadt selber sei die Wahrscheinlichkeit für Unwetter nicht so groß, hieß es weiter. Die Höchsttemperaturen in Berlin und Brandenburg liegen am Sonntag bei 23 bis 26 Grad, in der Nacht zum Montag sinken sie auf 12 bis 15 Grad bei schwachem Wind. Für Montag werden Wolken erwartet, aber auch immer wieder Aufheiterungen, erneut mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Zum Nachmittag und Abend sind weiter regional Schauer, Gewitter, Hagel und Sturmböen möglich. In der Nacht zum Dienstag nimmt die Bewölkung zu, bei einer Maximaltemperatur von 14 Grad. Wolken und Regen bleiben am Dienstag erhalten. Es werden Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad erwartet.

(dpa)