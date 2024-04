Wetter

vor 51 Min.

Wechselhaftes Aprilwetter mit Graupeln und Gewitter erwartet

Sonne, Wolken, Wind und Regen wechseln sich am Donnerstag in Berlin und Brandenburg ab. Es gibt kurze Gewitter. Am Wochenende wird es wärmer.

Aprilwetter mit einem Wechsel aus Wolken, Sonne, Regen und Gewitter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Von der Prignitz bis zur Niederlausitz fallen bei starker Bewölkung einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Später lässt sich gelegentlich die Sonne blicken. Die Temperaturen klettern auf 9 bis 11 Grad. Ab dem Mittag gibt es vermehrt Regenschauer und kurze Gewitter mit Graupelschauern. Dazu frischt vorübergehend der Wind mit Böen um 55 Stundenkilometern auf. In der Nacht auf Freitag fallen noch einzelne Schauer. Im Verlauf lockert es regional auf. Die Tiefstwerte liegen um den Gefrierpunkt zwischen 3 und 0 Grad. In Bodennähe wird es frostig. Der Freitag beginnt zunächst wolkig mit heiteren Abschnitten. In der Prignitz fällt etwas Regen, sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad. Bei geringer Bewölkung verläuft die Nacht zum Samstag weitgehend niederschlagsfrei. Auf 4 bis 1 Grad sinken die Temperaturen. In Bodennähe gibt es vielerorts erneut Frost. Das Wochenende wird erheblich wärmer. Am Samstag steigen die Werte auf 18 bis 21 Grad. Es ist heiter bis wolkig und vorwiegend trocken. Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) (dpa)

Themen folgen