Wolken, Sonne und kurze Gewitter in Berlin und Brandenburg

Wolken, Sonne und vereinzelte Gewitter erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch.

Dabei treten örtliche Schauer auf, die sich im Tagesverlauf verstärken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab Nachmittag treten vereinzelt kurze Gewitter auf. Am Abend klingt der Regen ab und die Wolken ziehen weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, dabei bleibt es trocken. Verbreitet tritt leichter Frost bis minus 5 Grad in Bodennähe auf, ansonsten liegen die Tiefstwerte zwischen minus 2 und plus 2 Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD heiter bis wolkig, dabei treten vereinzelt Schauer auf. Am Nachmittag verdichtet sich die Wolkendecke und Gewitter sind möglich. Es werden Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad erwartet. In der Nacht zum Freitag wird es zunächst überwiegend klar, nach Mitternacht ziehen Wolken auf und es regnet örtlich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad.

